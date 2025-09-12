Support
Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Hue Flux Steckverbinder 4er-Pack

Hue Flux Steckverbinder 4er-Pack

Einfache Installation, auch für Erstanwender. Verbinde zwei Stücke eines LED-Streifens Flux oder Flux ultra-bright, nachdem Du sie zugeschnitten hast. Der Verbinder wurde entwickelt, um zwei LED-Streifen in einer geraden Linie miteinander zu verbinden, damit sie entlang einer längeren Raumseite installiert werden können, ohne die Konsistenz oder die Lichtqualität zu beeinträchtigen. Perfekt für lange LED-Streifen für größere Räume, für Nischenbeleuchtung oder abgestufte Deckeninstallationen.

Produkt-Highlights

  • Verbinde 2 LED-Streifen miteinander
  • 90-Grad-Eckverbindung
  • Sorgt für konsistente Beleuchtung
  • Selbst montierbar
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay