Du kannst die Teile eines Flux- oder Flux ultra-bright-LED-Streifens mühelos wiederverwenden und verbinden, ohne sie zu verbiegen oder zu beschädigen. Der Eckverbinder wurde entwickelt, um zwei LED-Streifen in einem 90-Grad-Winkel miteinander zu verbinden – für Eckverbindungen an der Decke oder unter Schränken und, um Rahmen und Spiegel zu umranden – ohne die Konsistenz oder Lichtqualität zu beeinträchtigen.