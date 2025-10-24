Die größere Ausführung der länglichen Edison-Lampe in ST72-Form ist eine moderne Lampe im traditionellen Design: Sie ist bluetoothfähig, verfügt über einen gewickelten Glühfaden und eine elegante, bernsteinfarbene Beschichtung. Verwende sie mit Bluetooth oder verknüpfe sie mit einer Hue Bridge, um weitere smarte Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.