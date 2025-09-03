Verwendung von Lightstrips im Außenbereich

Die Lightstrips für den Außenbereich können sowohl kreativ als auch praktisch oder für alles dazwischen genutzt werden. Genau wie die Flux Gradient Lightstrips für den Innenbereich sind die Flux Gradient Lightstrips für den Außenbereich für die unauffällige Montage gestaltet und erzeugen ein indirektes Licht für Terrasse, Gartenmauern und Vorhofdecken. Sie sind auch hell genug für Aktivitäten und besondere Anlässe. Der Neon Gradient Lightstrip ist ein dekoratives Direktlicht, das für die Beleuchtung von Brunnen, Umrandung von Blumenbeeten und für Farbakzente in jeder Ecke konzipiert wurde. Biege und forme ihn zu deinem eigenen Meisterwerk!