Support
Eine Länge eines Lightstrips

Vergleiche LED-Lightstrips für den Innen- und Außenbereich  

Nutze unseren praktischen Leitfaden um zu entscheiden, welche Philips Hue LED-Lightstrips richtig für Dich und Dein Zuhause sind.  

LED-Lightstrips für den Innenbereich

Lightstrips für den Innenbereich sind flexibel, lassen sich einfach installieren und können weiß oder auch farbig leuchten. Nutze sie für stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung, die in jeden Raum passt.  

Eine Küche, die in lebendigen Pink- und Orangetönen erleuchtet ist, dank einer Kombination aus verborgenen Lightstrips hinter Deckenblenden und sichtbaren Lightstrips an der Decke.

Verwendung von Lightstrips im Innenbereich

Überlege Dir, wie Du Deinen Raum beleuchten willst. Willst Du indirektes oder direktes Licht? Wie viel Helligkeit brauchst Du? 
Die Gradient Lightstrips Flux und Flux Ultra Bright sind perfekt für die verdeckte Montage konzipiert und erzeugen eine indirekte Wandflutung, die Räume mit diffusem Licht erfüllt – ideal zur Dekoration und um Atmosphäre zu erzeugen. OmniGlow Gradient Lightstrip ist für die Verwendung als direktes Licht gedacht. Seine gleichmäßigen Lichtbänder machen ihn zu einem zentralen Element, das nicht versteckt werden muss – ideal für Umgebungsbeleuchtung und praktische Zwecke.  

Flux Gradient Lightstrip

Jetzt kaufen

Flux Ultra Bright Gradient Lightstrip

Jetzt kaufen

OmniGlow Gradient Lightstrip

Jetzt kaufen

Weiß und Farbverlauf

Ja
Ja
Ja

LED-Typ

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Lichtverteilung

Indirekt
Indirekt
Direkt

Lumen

1200 – 2000 lm (abhängig von der Länge)
2900 – 6000 lm (abhängig von der Länge)
2400 – 4800 lm (abhängig von der Länge)

Zimmer

Wohnzimmer, Schlafzimmer
Küche, Esszimmer, Homeoffice, Flur
Geeignet für jeden Raum, unbegrenzte Platzierungsmöglichkeiten

Lightstrip-Design

Transparente Silikonhülle mit sichtbaren LEDs
Transparente Silikonhülle mit sichtbaren LEDs
Matte Silikonhülle, keine sichtbaren LEDs, einheitliche Lichtabstrahlung

Platzierung

Verborgen für Wandflutereffekt
Verborgen für Wandflutereffekt
Sichtbar für direktes Licht. Verborgen für Wandflutereffekt

Nutzlebensdauer

25.000 Stunden
25.000 Stunden
25.000 Stunden

Kann zugeschnitten werden

Ja
Ja
Ja

Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden

Ja
Ja
Nein

Verlängerbar

Ja
Ja
Nein

Funktionieren im Entertainment-Bereich

Ja
Ja
Ja

Kommunikationsprotokoll

Bluetooth/zigbee
Bluetooth/zigbee
Bluetooth/zigbee

LED-Lightstrips für den Außenbereich

Hole Dir lebhafte Neon-Dekoration, farbig passend zur Stimmung, und ein helles, praktisches Weißlicht, um all Deine Außenbereiche zu verwandeln. Ihr wetterfestes Design und ihre sichere Niederspannungskonfiguration sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Ein Garten und eine Terrasse, die mit sanften Gelb- Pink- und Violetttönen von unter den Stufen verborgenen Lightstrips sowie mit sichtbar montierten Lightstrips entlang der Blumenbeete und an den Wänden beleuchtet wird.

Verwendung von Lightstrips im Außenbereich

Die Lightstrips für den Außenbereich können sowohl kreativ als auch praktisch oder für alles dazwischen genutzt werden. Genau wie die Flux Gradient Lightstrips für den Innenbereich sind die Flux Gradient Lightstrips für den Außenbereich für die unauffällige Montage gestaltet und erzeugen ein indirektes Licht für Terrasse, Gartenmauern und Vorhofdecken. Sie sind auch hell genug für Aktivitäten und besondere Anlässe. Der Neon Gradient Lightstrip ist ein dekoratives Direktlicht, das für die Beleuchtung von Brunnen, Umrandung von Blumenbeeten und für Farbakzente in jeder Ecke konzipiert wurde. Biege und forme ihn zu deinem eigenen Meisterwerk!   

Flux Gradient Lightstrip für den Außenbereich

Jetzt kaufen

Neon Gradient Lightstrip für den Außenbereich

Jetzt kaufen

Weiß und Farbverlauf

Ja
Ja

Lichtverteilung

Indirekt
Direkt

Außenbereich

Zur verborgenen Montage in Nischen und unter Terrassenstufen
Umrandung von Terrassen, Blumenbeeten und Gartenwegen

LED-Typ

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3000 lm
1100 lm

Nutzlebensdauer

25.000 Stunden
25.000 Stunden

Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden

Nein
Nein

Verlängerbar

Nein
Nein

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay