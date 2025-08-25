Support

Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera

Die Einrichtung mit einem QR-Code ist für alle Produkte von Philips Hue gleich. Du kannst daher alle Deine Hue Geräte gleichzeitig scannen und einrichten.

Bevor Du startest: Lies das zuerst!

1. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?
Halte alle Geräte griffbereit! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.

2. Hast Du schon die Hue App?
Lade sie aus dem App Store Deines Smartphones herunter.

 

Verbindung mit einer Hue Bridge
Verbindung ohne eine Hue Bridge

Verbindung mit einer Hue Bridge

Anleitung zur Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera

Deine Hue Bridge sollte verbunden und zur Hue App hinzugefügt sein. 

Du hast das noch nicht gemacht? So richtest Du die Hue Bridge ein.

 

1. Öffne die Hue App.

2. Tippe in der Registerkarte Zuhause auf das Symbol mit den drei Punkten (…). Tippe dann auf Lampen hinzufügen

In der Hue App ist die Registerkarte Zuhause mit einem Hinweis über dem Symbol mit den drei Punkten zu sehen, in der Hue App ist das Symbol mit den drei Punkten zu sehen, mit einem Hinweis über „Lampen hinzufügen”

Hinweis: Alternativ kannst Du auch auf die Registerkarte Einstellungen gehen und dann auf Geräte tippen. Tippe auf das blaue Pluszeichen (+) oben rechts.

Die Hue App zeigt die Registerkarte Einstellungen mit einem Hinweis über „Geräte” an, die Hue App zeigt das Menü „Geräte” mit einem Hinweis über dem blauen Plus-Symbol (Hinzufügen) an

3. Scanne den QR-Code.
    Den QR-Code für Deine Hue Türklingelkamera findest Du auf der Eigentumskarte.

In der Hue App ist der Bildschirm „Geräte hinzufügen” mit einem Hinweis auf die Schaltfläche „Scanne QR-Code” zu sehen, in der Hue App ist der Bildschirm "Scanne QR-Code" mit einem Hinweis auf „Weiter” zu sehen

4. Tippe auf die Hue Secure Türklingelkamera, die Du hinzufügen möchtest
    Wenn Du mehrere Türklingelkameras hast, werden sie auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe auf die Hue Secure Türklingelkamera, die Du zuerst hinzufügen möchtest.
        

In der Hue App ist zu sehen, welche Geräte gescannt werden, mit einem Hinweis auf die Schaltfläche „Weiter”, die Hue App zeigt eine Bestätigung mit den hinzugefügten Geräten

5. Wichtig! Bewahre Deine Passphrase und Eigentumskarte an einem sicheren Ort auf.

Passphrase: Erforderlich für den Zugriff auf die Live-Ansicht und die Videoclips Deiner Hue Secure Türklingelkamera.

Eigentumskarte: Erforderlich, um die Hue Secure Türklingelkamera zurückzusetzen oder die Hue Secure Türklingelkamera zu einer anderen Hue Bridge hinzuzufügen.

iPhone zeigt eine wichtige Nachricht an

Wenn Du eine Verbindung mit dem Hue Smarten Gong herstellen möchtest, sieh Dir bitte die Seite zur Verbindung des Hue Smarten Gongs an.

Verbindung ohne eine Hue Bridge

Anleitung zur Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera

1. Öffne die Hue App.

2. Richte Deine Konto- und App-Einstellungen nach den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.

3. Wenn Du aufgefordert wirst, eine Hue Bridge hinzuzufügen, tippe auf Nein.

iPhone zeigt das Control Center an, iPhone zeigt die Einstellungen der Hue App an

4. Scanne den QR-Code. 
    

iPhone zeigt das Control Center an, iPhone zeigt die Einstellungen der Hue App an

5. Folge den Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen, Einrichten und Anpassen Deiner Hue Secure Türklingelkamera.
    

iPhone zeigt das Control Center an, iPhone zeigt die Einstellungen der Hue App an

6. Wichtig! Bewahre Deine Passphrase und Eigentumskarte an einem sicheren Ort auf.

Passphrase: Erforderlich für den Zugriff auf die Live-Ansicht und die Videoclips Deiner Hue Secure Türklingelkamera.

Eigentumskarte: Erforderlich, um die Hue Secure Türklingelkamera zurückzusetzen oder die Hue Secure Türklingelkamera zu einer anderen Hue Bridge hinzuzufügen.

iPhone zeigt eine wichtige Nachricht an

Wenn Du eine Verbindung mit dem Hue Smarten Gong herstellen möchtest, sieh Dir bitte die Seite zur Verbindung des Hue Smarten Gongs an. Achte außerdem darauf, dass sich beide Geräte in einem Abstand von maximal 20 Metern zueinander befinden.

Brauchst Du Hilfe?

Lies unsere FAQ oder kontaktiere den Support. 

FAQs zur Philips Hue App lesen >

Zum Support >

