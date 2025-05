Die ideale TV-Hintergrundbeleuchtung für ein intensiveres Fernseherlebnis

Du möchtest Deine TV-Hintergrundbeleuchtung einrichten? Es gibt eine große Auswahl an smarten Philips Hue Leuchten, die Du als LED Hintergrundbeleuchtung für Deinen Fernseher und Entertainmentbereich nutzen kannst. Von LED-Lightstrips bis zu smarten Tisch- und Stehleuchten ist für jeden etwas dabei.

Verwandle Deinen Fernseher in den ultimativen Blickfang Deines Entertainment-Bereichs, indem du an seiner Rückseite den Hue Lightstrip Plus anbringst. Der LED Lightstrip wirft ein besonderes Licht an die Wand hinter dem Fernseher, wodurch eine schöne Lichtkontur geschaffen wird, die Du in verschiedenen Farbtönen und Stärken einstellen kannst. Der Lightstrip ist sehr flexibel. Du kannst ihn biegen, formen, schneiden und verlängern, bis er perfekt zu Deinem Bildschirm oder Deiner Entertainment-Einheit passt. Hue Play Lightbars sind kompakte und schlanke LED-Lampen, die aufrecht stehen oder liegen können. Damit kannst Du hervorragend auf jeder Seite Deines Fernsehers oder sogar hinter dem Bildschirm bunte Lichtszenen erzeugen. Wie die Hue Play Lightbars ist auch die Hue Go Tischleuchte eine kompakte Ergänzung für Deinen Fernsehbereich, die sich hervorragend als effektvolle Hintergrundbeleuchtung eignet. Stelle an jeder Seite Deines Fernsehers eine auf und richte sie auf die Wand. So entsteht hinter Deinem TV ein farbenfrohes, anpassbares Licht. Damit Deine smarte Hue Beleuchtung mit dem Geschehen auf Deinem Fernseher synchronisiert ist (die Lichter können so blinken, heller und dunkler werden und ihre Farben ändern) kannst Du die Hue Sync Desktop App oder die Hue Sync Mobile App nutzen und mit einer Philips Hue Play HDMI Sync Box koppeln.