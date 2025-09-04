Ultimative Kontrolle in einer App

Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus in Verbindung, direkt von Deinem Smartphone oder Tablet.