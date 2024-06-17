Bist Du es leid, immer unter den Weihnachtsbaum kriechen zu müssen, um die Lichter anzuschalten? Oder vor dem zu Bett gehen mühselig auf Zehenspitzen zu balancieren, um den Stecker herauszuziehen? Mit dem Philips Hue Smart Plug hast Du keinen Stress mehr mit dem Weihnachtsbaum. Schließe die Baumbeleuchtung einfach an einen Hue Smart Plug an. Auf diese Weise kannst Du ganz leicht die Lichter ein- und ausschalten - und zwar ohne Nadeln in den Haaren.

Steuere Deine Weihnachtsbaumbeleuchtung mit dem Hue Smart Plug wie jede andere Philips Hue Lampe: mit der Hue App, mit smartem Zubehör oder mit Deiner Stimme.

Kleiner Tipp: Lege in der Hue App eine Routine fest, die Deine Weihnachtsbaumbeleuchtung automatisch morgens vor dem Aufwachen einschaltet und nach dem Schlafengehen wieder ausschaltet.