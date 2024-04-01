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Installation eines Philips Hue Dimmschalters

Installation eines Philips Hue Dimmschalters

1. September 2023

Einer der größten Vorteile der smarten Philips Hue Beleuchtung ist die Möglichkeit, Deine Lampen mit der Hue App oder Deiner Stimme über Deinen Smart Home Assistenten zu steuern. Du kannst jedoch auch immer den Lichtschalter verwenden.

Zum Glück haben wir alle Grundlagen abgedeckt: Wir haben verschiedene Arten von smartem Zubehör, einschließlich Indoor und Outdoor Sensoren, dem Hue Tap Dial Switch und natürlich dem Philips Hue Dimmschalter. Die Installation eines herkömmlichen Dimmers kann schwierig sein und erfordert oft einen Elektriker, einen teuren Schalter oder entsprechendes Know-how, wenn Du es lieber selbst machen möchtest. Mit einem Philips Hue Dimmschalter benötigst Du jedoch nur die Hue App, eine Philips Hue Lampe und Deine beiden Hände.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation eines Philips Hue Dimmschalters

Die Installation eines Hue Dimmschalters und die Kopplung mit Deiner smarten Beleuchtungseinrichtung erfordert nur wenige Schritte: Es ist ein einfacher, intuitiver Prozess, der so gestaltet ist, dass ihn jeder problemlos durchführen kann.

Schritt 1: Finde einen guten Platz für Deinen Dimmschalter

Da ein Philips Hue Dimmschalter nicht dazu gedacht ist, Deinen herkömmlichen Lichtschalter zu verdecken, hast Du die Freiheit, selbst zu wählen, wo Du Deinen neuen smarten Schalter haben möchten. Du musst ihn nicht einmal mit dem mitgelieferten Kleber an der Wand befestigen – Du kannst ihn einfach überall hin mitnehmen und als Fernbedienung verwenden.

Der Schalter besteht aus zwei Teilen: der Wandhalterung und der Fernbedienung, die magnetisch an der Wandhalterung befestigt wird und überall verwendet werden kann. Die besten Orte, um einen Hue Dimmschalter zu installieren, sind in der Nähe von Türen, rund um die Wohnzimmercouch oder im Esszimmer.

(Optional) Schritt 2: Montage mit Kleber oder Schrauben

Der Dimmschalter kann auf zwei Arten montiert werden: mit der mitgelieferten Klebefläche auf der Grundplatte oder durch Anschrauben der Wandplatte an der Wand (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten):

Wenn Du Dich für die Klebemontage entschieden hast, entferne einfach die Klebeschicht von der Grundplatte, richte die Platte genau an der gewünschten Stelle aus (achte darauf, dass sie gerade ist!) und drücke dann die Wandplatte fest an die Wand.

Der Hue Dimmschalter wird zwar nicht mit Schrauben geliefert, trotzdem kannst Du die Grundplatte damit an der Wand befestigenLöse die Rückseite der Wandplatte mit einem Schraubendreher von der Vorderseite, und stecke dann Schrauben in geeigneter Größe durch die Schraubenlöcher auf der Rückseite der Grundplatte. Befestige die Schrauben je nach Wand mit einem Schraubendreher oder einem Bohrschrauber. Möglicherweise brauchst Du Dübel, um die Grundplatte ordnungsgemäß zu befestigen.

Kleiner Tipp: Du kannst den Dimmerschalter selbst (ohne die Grundplatte) auf eine beliebige magnetische Oberfläche heften, z. B. auf einen Kühlschrank. Probiere es einfach aus!

Schritt 3: Verbinde den Hue Dimmschalter mit Deinem smarten Lichtsystem

Das Einrichten eines Hue Dimmschalters ist einfach, unabhängig von der verwendeten Methode. Sie hängt von dem aktuellen Setup Deines smarten Lichtsystems ab:

- mit einer Bridge: Öffne die Hue App und navigiere zu Einstellungen > Zubehör und tippe auf das blaue Plus (+) Symbol. Befolge die Anweisungen auf Deinem Smartphone, um Deinen Schalter mit Deiner Einrichtung zu verbinden. 

Ohne Hue Bridge:       

o Halte den Hue Dimmschalter in Richtung der Lampe, die Du damit steuern möchtest (bleibe möglichst in einer Entfernung von etwa 15 cm zur Lampe oder Leuchte). 

o Halte den An-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an der Vorderseite des Schalters blinkt. 

o Halte den Hue Dimmschalter nahe an die Lampe, die Du steuern möchtest und drücke den An-/Ausschalter so lange, bis das Licht dreimal blinkt. Lasse den An-/Ausschalter nach dem dritten Blinken los. 

Du kannst dieses Licht jetzt mit dem Hue Dimmschalter steuern. Wiederhole dies für bis zu 10 Lampen. Wiederhole den gleichen Vorgang, um ein Licht vom Hue Dimmschalter zu entfernen. Halte dabei jedoch die Hue Taste 10 Sekunden lang gedrückt. 

Schritt 4: Passe Deine Einstellungen an

Mit der Philips Hue App kannst Du die Einstellungen Deines Hue Dimmschalters nach Belieben personalisieren, sofern Du eine Hue Bridge besitzt. Öffne die App und gehe auf Einstellungen > Zubehör. Tippe dann auf den Hue Dimmschalter, den Du anpassen möchtest.

Fehlerbehebung beim Philips Hue Dimmschalter

Du hast Probleme mit Deinem Hue Dimmschalter? Dann führe einen Soft-Reset durch. Halte dazu alle vier Tasten gleichzeitig so lange gedrückt, bis die LED-Anzeige am Schalter grün wird.

Den Philips Hue Dimmschalter auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Zum Zurücksetzen Deines Hue Dimmschalteres auf die Werkseinstellungen entfernst Du die Batterieabdeckung. Halte die Setup-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige auf der Vorderseite orange blinkt. 

Zurücksetzen einer Philips Hue Lampe auf Werkseinstellungen

Manchmal kann ein Problem mit einer smarten Philips Hue Lampe durch das Zurücksetzen mit dem Philips Hue Dimmschalter gelöst werden:

  1. Schalte die Leuchte aus, warte 15 Sekunden und schalte sie dann wieder ein.
  2. Halte den Hue Dimmschalter in einem Abstand von 15 cm zum Licht.
  3. Halte die „ON"- und „OFF"-Taste gleichzeitig mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige des Schalters grün leuchtet.
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