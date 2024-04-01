Installation eines Philips Hue Dimmschalters

Das Einrichten eines Hue Dimmschalters ist einfach, unabhängig von der verwendeten Methode. Sie hängt von dem aktuellen Setup Deines smarten Lichtsystems ab:

- mit einer Bridge: Öffne die Hue App und navigiere zu Einstellungen > Zubehör und tippe auf das blaue Plus (+) Symbol. Befolge die Anweisungen auf Deinem Smartphone, um Deinen Schalter mit Deiner Einrichtung zu verbinden.

• Ohne Hue Bridge:

o Halte den Hue Dimmschalter in Richtung der Lampe, die Du damit steuern möchtest (bleibe möglichst in einer Entfernung von etwa 15 cm zur Lampe oder Leuchte).

o Halte den An-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an der Vorderseite des Schalters blinkt.

o Halte den Hue Dimmschalter nahe an die Lampe, die Du steuern möchtest und drücke den An-/Ausschalter so lange, bis das Licht dreimal blinkt. Lasse den An-/Ausschalter nach dem dritten Blinken los.

Du kannst dieses Licht jetzt mit dem Hue Dimmschalter steuern. Wiederhole dies für bis zu 10 Lampen. Wiederhole den gleichen Vorgang, um ein Licht vom Hue Dimmschalter zu entfernen. Halte dabei jedoch die Hue Taste 10 Sekunden lang gedrückt.