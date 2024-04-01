Installation eines Philips Hue Dimmschalters

1. September 2023
Einer der größten Vorteile der smarten Philips Hue Beleuchtung ist die Möglichkeit, Deine Lampen mit der Hue App oder Deiner Stimme über Deinen Smart Home Assistenten zu steuern. Du kannst jedoch auch immer den Lichtschalter verwenden.
Zum Glück haben wir alle Grundlagen abgedeckt: Wir haben verschiedene Arten von smartem Zubehör, einschließlich Indoor und Outdoor Sensoren, dem Hue Tap Dial Switch und natürlich dem Philips Hue Dimmschalter. Die Installation eines herkömmlichen Dimmers kann schwierig sein und erfordert oft einen Elektriker, einen teuren Schalter oder entsprechendes Know-how, wenn Du es lieber selbst machen möchtest. Mit einem Philips Hue Dimmschalter benötigst Du jedoch nur die Hue App, eine Philips Hue Lampe und Deine beiden Hände.