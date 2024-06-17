Wenn du einen Hollywood-Spiegel oder einen Kosmetikspiegel mit nur einer Glühbirnenreihe oben verwenden möchtest, solltest du darauf achten, die richtigen Glühbirnen zu verwenden.

Bei der Auswahl des richtigen Leuchtmittels für die Schminkbeleuchtung sind vier Bereiche zu berücksichtigen:

Hitze: Bei so vielen Glühbirnen solltest du die Wärmeabstrahlung der Glühbirne minimieren, um das Schmelzen des Make-ups und ein verschwitztes Gesicht zu vermeiden.

Helligkeit: Eine zu helle Glühbirne kann schlimmer sein als eine zu dunkle. Du schaust direkt in die Richtung der Lichtquelle, daher sollte sie hell genug sein zum Sehen, ohne jedoch dem Auge weh zu tun.

Farbe: Weiches weißes Licht, das gerade eben noch nicht kühl wirkt, ist ideal für das Make-up. Da natürliches Tageslicht die beste Lichtart ist, ist eine Glühbirne, die dieser Farbe entspricht, die beste Wahl.

Energieeffizienz: Ein großer Kosmetikspiegel mit integrierten Glühbirnen verbraucht natürlich mehr Energie als eine einzelne Lampe.

Auch hier sind LED-Leuchtmittel die klare Wahl. Sie geben keine Wärme ab, sind leicht dimmbar, bieten eine breite Palette von Farben und sind energieeffizienter – insbesondere Smart-LED-Beleuchtung.