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Verwandle Deinen Außenbereich mit Niedervolt Landschaftsbeleuchtung

Verwandle Deinen Außenbereich mit Niedervolt Landschaftsbeleuchtung

31. März 2024

Ein Vorteil smarter Beleuchtung ist die einfache Bedienung, egal ob per App, Sprache, Bewegungssensoren oder mit Hilfe von Smart Switches. Aber sie sind auch unglaublich leicht zu installieren – ja, selbst die Außenbeleuchtung! Dank der Niedervolt Kollektion für smarte Outdoor Beleuchtung fällt die Einrichtung eines Outdoor Setups super leicht. Gleichzeitig bietet Niedervolt eine große Auswahl an Optionen, den Garten mit smartem Licht auszustatten: Von Lichtern entlang der Pfade, damit Deine Gartenwege immer gut erkennbar sind, bis hin zur Terrassenbeleuchtung für die richtige Atmosphäre zu jedem Anlass. 

Was ist Niedervolt Außenbeleuchtung?

Die Niedervolt Kollektion von Philips Hue wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Anstatt direkt an das heimische Stromnetz angeschlossen zu werden (auch Netzspannung genannt), kannst Du Niedervoltbeleuchtung einfach an einen herkömmlichen Netzstecker anschließen. Die Netzspannung beträgt in Nordamerika 120 V und in den meisten anderen Teilen der Welt 230 V. Bei der Niedervoltbeleuchtung wird diese Spannung durch einen Transformator reduziert.

Der Transformator der Philips Hue Niedervolt Kollektion befindet sich im Philips Hue Netzteil, das in der EU in zwei Varianten erhältlich ist: 100 W und 40 W. 

Mit Niedervolt Außenbeleuchtung beleuchteter Außenbereich.

Wie installiert man Niedervolt Außenbeleuchtung?

Wenn Du eine Niedervolt Außenbeleuchtung einrichtest, benötigst Du nur drei Dinge, um loszulegen:

  • Netzteil (PSU)
  • Niedervolt Leuchte
  • Kabel

Hinweis: Alle Niedervolt Leuchten werden mit den erforderlichen Kabeln geliefert. Alle Basiseinheiten enthalten sowohl ein Netzteil als auch die erforderlichen Kabel. Überprüfe die Verpackung, um sicherzustellen, dass Du alles hast, was Du brauchst, um loszulegen.

  1. Platziere die Leuchte an der gewünschten Stelle und stelle sicher, dass sie nicht weiter als 15 Meter von der nächsten Philips Hue Leuchte in Deinem Haus oder von der Hue Bridge entfernt ist.
    (Du fragst Dich warum? Die smarten Philips Hue Leuchten bilden ein Mesh-Netzwerk, in dem jede Leuchte das Zigbee-Signal erweitert. Wenn Deine Leuchte zu weit von der nächsten Leuchte oder der Hue Bridge entfernt ist, kann sie nicht mit dem System kommunizieren).
  2. Nutze das Verlängerungskabel, um die Leuchte mit dem Netzteil zu verbinden. Wenn sich Deine Leuchte nahe genug am Netzteil befindet, ist dies möglicherweise nicht erforderlich.
  3. Stecke das Netzgerät in eine Außensteckdose.
  4. Füge das Licht in der Hue App zu Deinem System hinzu.
Dies ist ein sehr einfaches, smartes Beleuchtungssetup für den Anfang – aber beim Niedervoltsystem ist das Erweitern und Ausbauen wirklich sehr einfach.
Hände, die Philips Hue Niedervolt Außenbeleuchtung an ein T-Verbindungsstück anschließen, um eine Beleuchtungseinrichtung zu erweitern.

Die Wahl des richtigen Netzteils für Deine Einrichtung

Wenn Du neue Niedervolt Leuchten zu Deiner bestehenden Anlage hinzufügst, denke daran, dass ein Netzteil nur eine bestimmte Anzahl von Leuchten versorgen kann. Um herauszufinden, wie viele Leuchten Du mit einem Netzteil betreiben kannst, addiere einfach die Wattzahl der Leuchten:

Niedervolt Setup mit 40 W-Netzteil

Hier ein Beispiel für ein Niedervolt Setup mit einem 40 Watt-Netzteil und zwei Arten von Leuchten: Lily Spots und Calla Sockelleuchten. Sowohl die Lily Spots als auch die Calla Sockelleuchten haben jeweils 8 W, was zu diesem Setup führt:

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Diagramm einer Philips Hue Außenbeleuchtung, die an ein 40 Watt-Netzteil angeschlossen ist.

Niedervolt Setup mit 100 W-Netzteil

Hier ist ein Beispiel für ein Niedervolt Setup mit einem 100 Watt-Netzteil und drei Arten von Leuchten: Lily Spots, Calla Sockelleuchten und einem 2 Meter Lightstrip für den Außenbereich. Sowohl die Lily Spots als auch die Calla Sockelleuchten haben jeweils 8 W, während der 2 Meter Lightstrip für den Außenbereich 19 W verbraucht. 

Calla-Sockelleuchten (8 x 6) + 1 Lightstrip (Außenbereich) (19 x 1) + Lily-Spotlight (8 x 3) = 91 W

Diagramm einer Philips Hue Außenbeleuchtung, die an ein 100 Watt-Netzteil angeschlossen ist.
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