31. März 2024
Ein Vorteil smarter Beleuchtung ist die einfache Bedienung, egal ob per App, Sprache, Bewegungssensoren oder mit Hilfe von Smart Switches. Aber sie sind auch unglaublich leicht zu installieren – ja, selbst die Außenbeleuchtung! Dank der Niedervolt Kollektion für smarte Outdoor Beleuchtung fällt die Einrichtung eines Outdoor Setups super leicht. Gleichzeitig bietet Niedervolt eine große Auswahl an Optionen, den Garten mit smartem Licht auszustatten: Von Lichtern entlang der Pfade, damit Deine Gartenwege immer gut erkennbar sind, bis hin zur Terrassenbeleuchtung für die richtige Atmosphäre zu jedem Anlass.