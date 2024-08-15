Support
Was ist Schienenbeleuchtung?

24.01.2024

Wenn es um das Beleuchtungsdesign geht, erweist sich die Schienenbeleuchtung als vielseitige und dynamische Wahl. Diese Beleuchtungsart verfügt über eine modulare Schiene, an der verschiedene Beleuchtungskörper wie Spots, Pendelleuchten oder Light Bars angebracht werden können, sodass Du das Licht genau dorthin lenken kannst, wo es benötigt wird. Die benutzerfreundliche Installation, die Skalierbarkeit, die Platzierung der Schienenbeleuchtung und die große Auswahl an Designoptionen und Oberflächen bieten eine Vielseitigkeit, die sich für unterschiedliche Räume und Bedürfnisse eignet.

Smarte Schienensysteme verstehen

Die Schienenbeleuchtung funktioniert über ein durchgehendes Schienensystem, das in der Regel an der Decke oder der Wand montiert wird. Die Schiene dient sowohl als strukturelle Stütze als auch als elektrischer Pfad, der die Leuchten in der Schiene mit Strom versorgt. Die Leuchten können dann mit Hilfe von Anschlussstücken oder Adaptern an der Schiene befestigt werden, die speziell auf Verstellbarkeit ausgelegt sind. Der flexible Abstand der Leuchten auf der Schiene eignet sich hervorragend für maßgeschneiderte und gezielte Beleuchtungskonfigurationen.

Wie funktioniert die Schienenbeleuchtung?

Die Brillanz der Schienenbeleuchtung wird durch drei wesentliche Komponenten bestimmt: das Netzgerät, die Schienen und Verbindungsstücke sowie die Leuchten.

Es gibt drei Arten von Stromversorgungseinheiten für Schienenbeleuchtung. Welche für Dich am effektivsten ist, hängt von Deinem Design und Deinen Anforderungen ab. Du kannst aus folgenden Netzteilen auswählen:

  • Deckenabschluss-Einheiten: Strategisch am Ende der Schiene positioniert
  • Zwischenschienen-Einheiten: Eingebettet zwischen zwei Schienen für eine nahtlose Stromverteilung
  • Wandmontierte Einheiten: Konzipiert für wandmontierte Schienen

Du kannst die vielseitigen Schienen und Verbindungsstücke miteinander kombinieren, um das Schienensystem zu konfigurieren, das Deinen Bedürfnissen am besten entspricht. Mit Philips Hue Perifo kannst Du wählen zwischen:

  • 0,5 m Schienen: Ideal für enge Wendungen und kleine bzw. kurze Schienenanordnungen
  • 1 m Schienen: Passt bequem in die meisten Räume und kann mehrere Leuchten aufnehmen
  • 1,5 m lange Schienen: Eindrucksvoll und raumgreifend, perfekt für Schienenbeleuchtung mit längeren Abständen und für besondere Effekte
  • Gerades Verbindungsstück: Erleichtert geradlinige Konfigurationen der Schienenbeleuchtung
  • Außen-Eckverbindungsstück: Führt die Stromschienenbeleuchtung elegant um Ecken
  • Innen-Eckverbindungsstück: Ermöglicht ebenfalls das Schienensystem um eine Ecke zur führen, allerdings in die entgegengesetzten Richtung verglichen mit dem Außen-Eckverbindungsstück

Verschiedene schienenmontierbare Leuchten passen sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse und ‑vorlieben an. Mit Philips Hue Perifo hast Du die Wahl zwischen:

  • Spots: Strahlen lebendiges Licht aus, wohin Du sie auch ausrichtest, ideal, um bestimmte Bereiche zu akzentuieren
  • Pendelleuchten: Höhenverstellbar für direktes, nach unten gerichtetes Licht, perfekt für Esstische
  • Lineare Light Bar: Verströmt diffuses, farbiges Licht und beleuchtet größere Räume mit Eleganz
  • Gradient Light Tubes: Harmonische Mischung mehrerer Lichtfarben, welche die gegenüberliegende Wand in Farbe tauchen
Installation der Schienenbeleuchtung

Ganz gleich, ob Du die Schienenbeleuchtung in einem kleinen Flur oder in einer großen Küche montieren möchtest, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung wird Dir helfen, Deinen Raum mit Leichtigkeit elegant zu beleuchten – und einen raffinierten Look zu erzielen!

Abstand der Schienenbeleuchtung

Die ideale Platzierung von Schienenbeleuchtung ist eine Kunst, die damit beginnt, die Art des zu beleuchtenden Raums zu berücksichtigen. In Wohnräumen wird in der Regel empfohlen, die Leuchten mit einem Abstand zwischen 0,6 und 1,2 Metern zu platzieren, um eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung zu erreichen. Wenn Du jedoch besondere Elemente oder einzelne Objekte hervorheben möchtest, solltest Du versuchen, die Leuchten näher beieinander zu platzieren. Zögere nicht, mit den Abständen der Schienenbeleuchtung zu experimentieren, bis Du die perfekte Balance der Beleuchtung – das A und O bei der Schienenbeleuchtung – erreicht hast.

Smarte Idee: Bist Du bereit für die Installation Deiner Schienenbeleuchtung? Lege alles auf dem Boden aus, um die Positionierung zu planen, bevor Du mit dem Bohren beginnst. So kannst Du mit der Positionierung spielen und dann entscheiden, wo Du die Leuchten anbringen möchtest, ohne Löcher an der falschen Stelle zu bohren!

