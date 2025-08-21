Hole Dir die Tools: Secure Kameras, Bewegungs- und Kontaktsensoren und smarte Lampen. Und hier der Kern des Ganzen: das Security Center in der Philips Hue App – hiermit kannst Du Deine Sicherheit zuhause besser schützen als je zuvor.
- Überwache Dein Zuhause in Echtzeit
- Ultimative Sicherheit für Dein Zuhause
- Sofortige Benachrichtigungen erhalten
Vollständige Home Security und aus der Ferne gesteuerte Beleuchtung mit der Hue App
Hue Secure kommt mit durchdachten Softwarefunktionen, die Dir helfen, Dich sicher zu fühlen, egal wo Du bist. Hier sind einige der besten Vorschläge unseres Teams.
Lichtalarmierung
Löst automatisch oder bei Bedarf Lichter und Sirenen aus, wenn eine Bewegung im scharfgeschalteten Zustand erkannt wird, und sorgt so für eine zusätzliche Sicherheitsstufe.
Sofortige smarte Benachrichtigungen
Erhalte Benachrichtigungen in der Hue App, wenn Deine Türklingelkamera, Bewegungsmelder, Kontaktsensoren oder Kameras Aktivitäten erkennen. Hast Du etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ergreife sofort Maßnahmen oder aktiviere Alarme, um Eindringlinge abzuschrecken.
Zeitleiste
Bleib auf dem Laufenden bei allem, was in und um Dein Zuhause herum passiert, egal wo Du bist.
Lichtklingel und Warnungen
Verwandle Deine Philips Hue Beleuchtung in Sicherheitssignale – wenn jemand an der Tür klingelt oder wenn der Rauchmelder ausgelöst wird.
Automatisierung scharfschalten
Schalte Dein Home Security System per Zeitplan scharf oder aus, oder verwalte alles direkt in der App.
Anwesenheit simulieren
Verwende Deine Beleuchtung, um die Illusion von Anwesenheit zuhause zu erzeugen, auch wenn Du nicht da bist.
Mit einem Abo erhältst Du noch mehr Funktionen
Du hast die Wahl: Mit einem Basic- oder Plus-Abo kannst Du erweiterte Funktionen nutzen, wie beispielsweise den Videoverlauf oder Fokusbereiche für die Bewegungserkennung sowie smarte Warnmeldungen, die Dich benachrichtigen, wenn Deine Kamera eine Person, ein Tier oder ein Fahrzeug erkennt.
Nahtlose Steuerung von Beleuchtung und Sicherheitsfunktionen in einer App
Mit der Hue App kannst Du jeden Teil Deines smarten Home Security Systems von jedem Ort mit einer Internetverbindung aus steuern. Mit nur einem Fingertipp kannst Du Dein System scharf oder unscharf schalten, Berechtigungen für Mitglieder Deines Zuhauses erteilen – oder einfach nur nachsehen, ob Du die Hintertür offen gelassen hast.
Upgrade auf Hue Bridge Pro – lasse Deine Lampen Bewegungen erkennen
Mache Deine Lampen smarter mit der Hue Bridge Pro. Verwandle sie in bewegungsempfindliche Sensoren, die auf Bewegungen reagieren, Benachrichtigungen senden und jeden Moment erhellen. Außerdem kannst Du Lichtalarme, Anwesenheitserkennung und andere Lichtfunktionen freischalten – alles mit dem System, dem Du bereits vertraust.
Fragen und Antworten zu smarten Home Security Systemen
Was kann ich auf einer Secure Zeitleiste mit meiner Türklingelkamera und dem Smarten Gong sehen?
Was kann ich mit meinem Hue Security System machen, wenn ich glaube, dass ein Einbrecher in meinem Haus ist?
Welche Philips Hue Produkte funktionieren mit einem Hue Secure Setup?
Wie viele Hue Secure Kameras, Türklingelkameras oder Smarte Gongs kann ich in einem Philips Hue Home verwenden?
Mit welcher Technologie kannst Du Dein Home Security System aus der Ferne steuern?
Benachrichtigt die Türklingelkamera über die Home App mein Mobiltelefon?
Du kannst Deine Frage nicht finden?
¹ Hue Bridge erforderlich.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.