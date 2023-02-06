Support

Philips Hue und August

Dank Philips Hue und August funktionieren Deine smarten Schlösser mit Deinen Lampen. So entsteht ein wirklich intelligentes Zuhause.

Smarte Schlösser für Dein Smart Home

Schlüsselloser Zugang, automatische Beleuchtung

Mit den smarten Schlössern von August erhältst Du schlüssellosen Zugang zu Deinem Zuhause. Wenn Du sie dann noch mit Philips Hue koppelst, geht das Licht an, noch bevor Du Dein Zuhause betrittst.

Mann schließt beim Verlassen seines Zuhauses die Tür

Lass Deine Lampen auf Dein Türschloss reagieren

Programmiere Deine Lampen, dass sie sich ausschalten und die Tür automatisch verriegelt wird, wenn Du schlafen gehen möchtest. Du kommst von der Arbeit nach Hause? Dann schließt die Tür automatisch auf und das Licht geht an!

Kollektion der Philips Hue Lampen, Smart-Home-Schalter und der Hue Bridge

Hol Dir die smarten Schlösser von August

Die smarten Schlösser von August sehen nicht nur gut aus, sie geben Dir auch ein sicheres Gefühl in Deinem Zuhause.

Kollektion der Philips Hue Lampen, Smart-Home-Schalter und der Hue Bridge

Kontaktiere uns

Wir helfen Dir immer gerne! Sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du mehr Unterstützung beim Koppeln von Philips Hue mit August benötigst.

