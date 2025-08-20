Matter basiert auf den Prinzipien der Einfachheit, Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Sicherheit. Es ist ein Gütesiegel dafür, dass Geräte, die auf diesem Protokoll basieren, jetzt und in Zukunft nahtlos zusammenarbeiten.
Philips Hue und Matter
Kopple Deine Hue Smart-Home-Produkte und -Systeme mit Matter
Matter schafft eine vereinfachte Verbindung zwischen Philips Hue und anderen Smart-Home-Produkten. Auf zuverlässige und sichere Weise entsteht eine einfachere Interoperabilität zwischen unterstützten Smart-Home-Geräten.
Hast Du eine Hue Bridge oder eine Bridge Pro? Sie unterstützen bereits Matter
Hue Bridge und Bridge Pro – die ganze Welt smarter Beleuchtung, Matter inklusive. Die Hue Bridge unterstützt jetzt auch Matter. Das bedeutet, dass Deine Hue Lampen und Dein Zubehör automatisch auch Matter unterstützen.¹
Hue Lampen mit Matter-Unterstützung
Ab sofort kannst Du Matter-fähige Lampen direkt mit Deinem Smart-Home-System verbinden. Mit Matter erhältst Du eine vereinfachte Verbindung zwischen Philips Hue und anderen Smart-Home-Produkten.
Matter ist der neue Standard für vernetzte Geräte. Er sorgt für eine zuverlässige, sichere Zusammenarbeit aller unterstützten Smart-Home-Geräte. Damit Du diese Integration nutzen kannst, benötigst Du Matter-fähige Hue Lampen (erkennbar am Matter-Logo auf den Lampen) sowie einen Thread Border Router – etwa einen Apple HomePod mini, Amazon Echo Smart Speaker (4. Gen.), Nanoleaf oder Google Nest Hub.
Einfache Integration mit anderen Smart-Home-Geräten
Du kannst all Deine Favoriten nutzen: Amazon Alexa, Apple Home und Google Assistant sowie andere Smart-Home-Geräte und Apps, die Matter unterstützen. Damit Du diese Integration nutzen kannst, benötigst Du Matter-fähige Hue Lampen (erkennbar am Matter-Logo auf den Lampen) sowie einen Thread Border Router – etwa einen Apple HomePod mini, Amazon Echo Smart Speaker (4. Gen.), Nanoleaf oder Google Nest Hub.
Marktführer für smarte Beleuchtung
Philips Hue und unsere Muttergesellschaft Signify sind Mitglieder im Vorstand der Connectivity Standards Alliance (ehemals Zigbee Alliance). Als aktives Mitglied des Matter-Lenkungsausschusses haben wir zur Entwicklung, Prüfung und Standardisierung dieses neuen Standards beigetragen.
Was Du brauchst
Du hast bereits eine Hue Bridge oder Bridge Pro? Dann bist Du bereit! Du bekommst das Software-Update, das Matter automatisch aktiviert. Du brauchst also nichts weiter zu tun.
Alle Philips Hue Produkte – sowohl neue als auch bestehende – funktionieren mit Matter, wenn sie über die Hue Bridge verbunden sind.²
Fragen und Antworten
Was sind die Vorteile von Matter?
Welche Hue Produkte funktionieren mit Matter?
Brauche ich eine Philips Hue Bridge, um meine Geräte über Matter zu verbinden?
Wie kann ich mich mit Matter verbinden?
Gibt es irgendwelche Hardware-Anforderungen, um Matter mit Philips Hue zu verwenden?
Funktionieren meine Smart-Home-Integrationen mit Matter schneller?
Kontaktiere uns
Wir helfen Dir gern! Schau Dir unsere Fragen und Antworten an oder nimm direkt Kontakt mit uns auf, wenn Du Hilfe bei der Verwendung von Philips Hue und Matter benötigst.
- Die Philips Hue Play HDMI Sync Box und der Tap Dial Schalter unterstützen Matter nicht.
- Da die Philips Hue Bridge die Unterstützung von Matter ermöglicht, können Produkte, die über Bluetooth verbunden sind, nicht mit Matter verwendet werden.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.