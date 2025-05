Bringe mit der tragbaren Hue Go Akzentbeleuchtung smartes Licht an jeden beliebigen Ort. Mit der Hue Go Akzentbeleuchtung schaffst Du immer die perfekte Atmosphäre, von einem Farbklecks aus Licht bis hin zu einem stimmungsvollen Highlight. Verwende Hue Go als Einzelleuchte oder füge Sie zu Deinem smarten Lichtsystem mit Hue Bridge hinzu.