Sale
Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Bridge Pro
Tauche Deine Wände in Licht in jeder beliebigen Farbe mit 2 Hue Play Lightbars in weiß und einer Hue Bridge Pro. Smarte Umgebungsbeleuchtung für Fernseher, Gaming oder Dekoration mit optimaler Steuerung.
Aktueller Preis ist CHF 207.00, ursprünglicher Preis ist CHF 230.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör