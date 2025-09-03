Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip 75" + Hue Sync Box 8K

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip 75" + Hue Sync Box 8K

Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K, zwei Play Lightbars und einem Play Gradient Lightstrip 75 Zoll. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise! 

Produkt-Highlights

  • Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
  • HDMI 2.1 zertifiziert
  • 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
  • Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
