4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro

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Nahaufnahme der Vorderseite von 4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro
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Über 4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro

Erhalte einstellbares, warm- bis kaltweißes Licht mit 4 GU10 White Ambiance Lampen und der Hue Bridge Pro. Stelle den perfekten Weißton des Lichts ein und steuere alles mit der Hue App oder Deiner Stimme.

  • Warm- bis kaltweißes Licht
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • 150+ Lampen und Zubehör
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
  • 400 Lumen
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