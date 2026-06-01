- Diese Werbeaktion ist bis zum 21. Juni 2026, 23:59 Uhr, gültig.
- Lege zwei (2) oder mehr Aktionsartikel in Deinen Einkaufswagen und erhalte bei qualifizierten Artikeln 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnahmeberechtigten Aktionsprodukte.
- Der Rabatt wird im Bezahlvorgang auf https://www.philips-hue.com/de-ch/products/promotions/sport-experience auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte im Warenkorb gewährt.
- Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
- Diese Aktion unterliegt der Verfügbarkeit von Lagerbeständen, und jeder Kauf unterliegt außerdem den Philips Hue Verkaufsbedingungen.
- Bei der Rückgabe eines Teils einer Bestellung wird der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen, sofern dieser berechtigt ist.
- Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot oder Gutscheincode auf www.philips-hue.com kombiniert werden.
- Signify Schweiz behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit zu beenden oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch deren Neuveröffentlichung zu ändern.
Sale
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Aktueller Preis ist CHF 60.00
Sale
Hue Devote schlanke Deckenleuchte M
Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Aktueller Preis ist CHF 120.00
Sale
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist CHF 160.00
Sale
Infuse Deckenleuchte M weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist CHF 230.00
Sale
Ensis Pendelleuchte schwarz
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist CHF 480.00
Sale
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist CHF 330.00
Sale
Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack
Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe
Aktueller Preis ist CHF 50.00
Sale
3er-Pack Centura Einbauspot
Inklusive GU10-Lampe
Durchmesser Deckenausschnitt: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend
Aktueller Preis ist CHF 190.00
Sale
Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
Aktueller Preis ist CHF 350.00
Sale
Hue Smart Plug
Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Aktueller Preis ist CHF 125.00
Sale
Gradient Signe Stehleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist CHF 330.00
Sale
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist CHF 160.00