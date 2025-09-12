Sale
Ambiance Gradient Lightstrip + Verlängerung + Bridge Pro
Verschönere Deine Räume mit dem Hue Ambiance Gradient Lightstrip, der Verlängerung und Hue Bridge Pro. Erhalte wunderschöne und personalisierbare Farbmischungen, die jeden Raum mit smarter Steuerung über die Hue App zum Leben erwecken.
Aktueller Preis ist CHF 267.75, ursprünglicher Preis ist CHF 315.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Outdoor Lightstrip
- Einfach selbst zu installieren
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör