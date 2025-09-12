Sale
Gradient Lightstrip + Bridge Pro
Erschaffe eine atemberaubende Atmosphäre mit einem Hue Gradient Lightstrip und der Bridge Pro. Wunderschöne, personalisierbare Farbübergänge, die Deinen Raum, mit der smarten Steuerung über die Hue App, zum Leben erwecken.
Aktueller Preis ist CHF 212.50, ursprünglicher Preis ist CHF 250.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör