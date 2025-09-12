Sale
Set: PC Play Gradient Lightstrip + Bridge Pro
Lass Dein PC Gaming zu einem immersiven Erlebnis werden mit dem Hue Play Gradient Lightstrip und der Bridge Pro. Dynamische Beleuchtung, die sich mit allen Bildschirmaktionen synchronisiert.
Aktueller Preis ist CHF 216.00, ursprünglicher Preis ist CHF 240.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
- Sync App für die Synchronisierung von Inhalten erforderlich