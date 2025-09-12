Sale
Set: Lightstrip Plus + Sync Box + Bridge Pro
Erlebe ein völlig neues und immersives Fernseherlebnis mit dem Lightstrip Plus, der Hue Sync Box und Bridge Pro. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Fernseher, Musik und Games – mit schnellen Reaktionszeiten und optimaler Steuerung.
Aktueller Preis ist CHF 378.00, ursprünglicher Preis ist CHF 420.00
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Flexibler und verlängerbarer Lightstrip
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör