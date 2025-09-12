Sale
Kabelgebundene Secure Kamera in weiß + Bridge Pro + WCA E27 Lampe 1100lm
Schütze Dein Zuhause mit der kabelgebundenen Secure Kamera, einer E27 Lampe und der Bridge Pro. Smarte Security und personalisierbare Beleuchtung in einem praktischen Set.
Aktueller Preis ist CHF 253.77, ursprünglicher Preis ist CHF 320.00
Möchtest Du informiert werden, wenn das Produkt wieder verfügbar ist?
Melde Dich an, damit Du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn dieses Produkt wieder verfügbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Ende-zu-Ende Verschlüsselung
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör