Gradient Signe Stehleuchte in schwarz + Bridge Pro
Erschaffe eine wunderschöne Atmosphäre in jedem Raum mit der Hue Gradient Signe Stehleuchte in schwarz und erhalte smarte Steuerung mit der Hue Bridge Pro. Dynamische Beleuchtung mit nahtlosen Übergängen in einem schlanken, modernen Design.
Aktueller Preis ist CHF 357.00, ursprünglicher Preis ist CHF 420.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör