Gradient Signe Tischleuchte in schwarz + Bridge Pro
Erhalte einen modernen Stil und smarten Lichtverlauf mit der Hue Gradient Signe Tischleuchte in schwarz und einer Bridge Pro. Eine dynamische, farbenfrohe Lichtmischung für Schreibtische, Regale und Nachttische.
Aktueller Preis ist CHF 263.50, ursprünglicher Preis ist CHF 310.00
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör