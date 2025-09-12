Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Tischleuchte in schwarz + Bridge Pro

Gradient Signe Tischleuchte in schwarz + Bridge Pro

Erhalte einen modernen Stil und smarten Lichtverlauf mit der Hue Gradient Signe Tischleuchte in schwarz und einer Bridge Pro. Eine dynamische, farbenfrohe Lichtmischung für Schreibtische, Regale und Nachttische.

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Gleichmäßige Farbübergänge
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
