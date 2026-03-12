Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
Aktueller Preis ist CHF 60.00
Aktueller Preis ist CHF 60.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Deine dimmbaren, nicht-smarten Leuchten zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu und steuere sie wie Deine Hue Leuchten. Der kabelgebundene Dimmschalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich zusammen mit Deinen vorhandenen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Automatisierungen für Deinen Tagesablauf und integriere Deine Leuchten in individuelle Lichtszenen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem vorhandenen Schalter (Taster erforderlich) und genieße mit einer Hue Bridge zuverlässige und reaktionsschnellen Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
- Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
- Automationen und Lichtszenen einstellen
- Funktioniert mit oder ohne Neutralleiter
- Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111876
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
- Umgebungstemperaturbereich
- -5 bis +40 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Wohnzimmer
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103111876
- Nettogewicht
- 0.02 kg
- Bruttogewicht
- 0.06 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004296901
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103111876
Stromverbrauch
- Leistung
- 0.4
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 16.8 mm
- Gesamte Länge
- 41 mm
- Gesamte Breite
- 37.3 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Der Schalter
- Konfigurierbare Tasten
- 1
- Nutzlebensdauer
- 25,000 clicks
- Montageoptionen
- Wand
- Unterstützte Verdrahtung
- Nullleiter, Ohne Nullleiter
- Ausgangskanal
- 1 Kanal
- Unterstützter Schaltertyp
- Druck, Kippschalter
- Lampenlast
- 5–200 W LED-Phasenabschnitt (einschließlich dimmbarer LED-Vorschaltgeräte), 5–20 W LED – Phasenanschnitt, 20–200 W Halogen, Glühlampe – Phasenabschnitt, 20–150 W Halogen, Glühlampe – Phasenanschnitt
- Dimmerlast
- Phasenanschnitt, Hinterkante
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Angesagte Produkte
Myliving Runner 2er-Pack Spot schwarz + GU10 farbfähige Lampen
CHF 166.39
CHF 149.75
Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots, 2 Pendelleuchten)
CHF 780.00
Runner Decken-/Wandspot 2x
CHF 56.39
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
CHF 110.00
Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz
CHF 150.00
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
CHF 120.00
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen
CHF 50.00
Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz
CHF 100.00
Perifo Schiene 1m schwarz
CHF 70.00