Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
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Über Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Deine dimmbaren, nicht-smarten Leuchten zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu und steuere sie wie Deine Hue Leuchten. Der kabelgebundene Dimmschalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich zusammen mit Deinen vorhandenen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Automatisierungen für Deinen Tagesablauf und integriere Deine Leuchten in individuelle Lichtszenen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem vorhandenen Schalter (Taster erforderlich) und genieße mit einer Hue Bridge zuverlässige und reaktionsschnellen Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
  • Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
  • Automationen und Lichtszenen einstellen
  • Funktioniert mit oder ohne Neutralleiter
  • Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

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