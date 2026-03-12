Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen
Aktueller Preis ist CHF 55.00
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- 2 Jahre Garantie
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Über Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen
Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Dein Philips Hue Ökosystem um Deine herkömmlichen Leuchten, damit du sie wie Deine Hue Leuchten steuern kannst. Der kabelgebundene Ein-/Aus-Schalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich mit Deinen Hue Leuchten nutzen. Mit dieser 2-Kanal-Version kannst Du zwei separate Leuchtengruppen unabhängig voneinander über denselben Schalter steuern. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Zeitpläne und Timer, die zu Deinem Tagesablauf passen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Genieße mit einer Hue Bridge eine zuverlässige und reaktionsschnelle Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
- Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
- Programmiere Timer und Zeitpläne
- Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
- Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
- Umgebungstemperaturbereich
- -5 bis +40 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Wohnzimmer
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103111753
- Nettogewicht
- 0.02 kg
- Bruttogewicht
- 0.06 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004296801
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103111753
Stromverbrauch
- Leistung
- 0.6
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 16.8 mm
- Gesamte Länge
- 41 mm
- Gesamte Breite
- 37.3 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Der Schalter
- Konfigurierbare Tasten
- 2
- Nutzlebensdauer
- 25,000 clicks
- Montageoptionen
- Wand
- Unterstützte Verdrahtung
- Nullleiter
- Ausgangskanal
- 2 Kanäle
- Unterstützter Schaltertyp
- Druck, Kippschalter
- Lampenlast
- 6 A (gemeinsam)
- Dimmerlast
- Nicht anwendbar
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
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