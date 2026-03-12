Philips Hue kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2-Kanal)
Über Philips Hue kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2-Kanal)
Integriere Deine nicht-smarte Beleuchtung in Dein Philips Hue Ökosystem für mühelose Steuerung und Komfort. Mit dem kabelgebundenen Ein-/Ausschalter kannst Du die meisten traditionellen Lampen und Leuchten zusammen mit Deinen bestehenden Hue Lampen steuern, alles als ein nahtloses Erlebnis. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst – zu smarten Leuchten! Mit der 2-Kanal-Version kannst Du zwei Gruppen von Lichtern unabhängig voneinander in der Hue App, mit dem Sprachassistenten oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Stelle Timer und Zeitpläne ein, passend zu Deinem Tagesablauf. Das kompakte Modul wird hinter dem traditionellen Schalter installiert und ist netzbetrieben, es wird keine Batterie benötigt. Als Teil des Hue Ökosystems, das auf einem zuverlässigen Zigbee-Netzwerk basiert, behältst Du die Kontrolle über Deine Lichter, auch wenn das WLAN ausfällt.
- Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
- Kontrolliere smarte und nicht smarte Lichter
- Programmiere Timer und Zeitpläne
- Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich
- Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Wohnzimmer
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103111753
- Nettogewicht
- 0.02 kg
- Bruttogewicht
- 0.06 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004296801
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103111753
Stromverbrauch
- Leistung
- 0.6
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 16.8 mm
- Gesamte Länge
- 41 mm
- Gesamte Breite
- 37.3 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Der Schalter
- Konfigurierbare Tasten
- 2
- Nutzlebensdauer
- 25,000 clicks
- Montageoptionen
- Wand
- Unterstützte Verdrahtung
- Nullleiter
- Ausgangskanal
- 2 Kanäle
- Unterstützter Schaltertyp
- Druck, Kippschalter
- Lampenlast
- 6 A (gemeinsam)
- Dimmerlast
- Nicht anwendbar
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden