Mit dem Modul für kabelgebundene Wandschalter bleiben Deine Philips Hue Lampen mit Strom versorgt und erreichbar – auch wenn der herkömmliche Schalter ausgeschaltet wird. Das Modul ist netzbetrieben, es werden keine Batterien benötigt. Das Modul wird hinter Deinem bestehenden Lichtschalter installiert und ermöglicht es, die Beleuchtung in Räumen und Zonen zu steuern oder zwischen Szenen zu wechseln, indem Du den Schalter ein- und ausschaltest. Das Wandschalter-Modul benötigt eine Hue Bridge, die ein zuverlässiges Zigbee-Netzwerk bereitstellt, damit Du die Kontrolle über Deine Lichter behältst, auch wenn das WLAN ausfällt.

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben

Macht vorhandene Schalter smart

Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen

Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich

Hue Bridge erforderlich