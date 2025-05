Schließe dieses Netzteil an das Ende einer Hue Perifo Schiene an und stecke es in eine Wandsteckdose. Betreibe Lampen mit insgesamt bis zu 100 Watt an einem einzigen Netzteil – addiere einfach die Wattleistung jeder Lampe, bis Du den Schwellenwert erreichst. Nur für das Hue Perifo Track Lighting System.