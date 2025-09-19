Die smarten Philips Hue Pendelleuchten machen sich hervorragend über Deinem Esstisch oder in Deinem Home-Office.
Leitfaden für smarte LED-Pendelleuchten
Wie sollte ich Pendelleuchten im Flur verwenden?
Wie sollte ich Pendelleuchten im Flur verwenden?
Wie hänge ich LED-Pendelleuchten auf?
Wie hänge ich LED-Pendelleuchten auf?
Welche Größe sollte meine Pendelleuchte haben?
Welche Größe sollte meine Pendelleuchte haben?
Was sind smarte Pendelleuchten?
Was sind smarte Pendelleuchten?
Wo sollte ich intelligente LED-Pendelleuchten aufhängen?
Wo sollte ich intelligente LED-Pendelleuchten aufhängen?
Sind smarte Pendelleuchten LED?
Sind smarte Pendelleuchten LED?
Erfahre mehr über smarte LED-Pendelleuchten
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.