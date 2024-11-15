Support
Mit diesen smarten LED-Tischleuchten bringst Du Licht in jeden Bereich Deines Zimmers, vom Nachttisch bis zum TV-Möbel.

Leitfaden für smarte LED-Tischleuchten

Wie sollte ich Nachttischlampen verwenden?

Welche LED-Tischleuchte sollte ich für mein Wohnzimmer wählen?

Warum sollte ich kleine Tischlampen verwenden?

Benötige ich für meine smarte LED-Tischleuchte noch ein zusätzliches smartes Leuchtmittel?

Wohin soll ich meine smarte Tischleuchte stellen?

Welche smarte Schreibtischleuchte ist die beste?

Erfahre mehr über smarte LED-Tischleuchten

LED Tischleuchten für Dein Zuhause

Schminktisch mit smarter Beleuchtung gestalten

Gestalte Dir mit smarten Tischleuchten den perfekten Ort zum Schminken.
Smarte Tischleuchten

Rückkehr zu regelmäßigen Routinen

Die richtigen, smarten Schreibtischlampen erleichtern die Rückkehr in die Schule und das Arbeiten von zu Hause aus.
LED Tischleuchten für das Kinderzimmer

Nachtlichter für Kinder

Smarte Tischlampen sind im Kinderzimmer unverzichtbar. Sie schaffen das richtige Licht für die Hausaufgaben oder wenn es Zeit wird, schlafen zu gehen.

Du brauchst Ersatzteile für Dein Philips Hue Produkt?

Hast Du bei einem Umzug ein Stromkabel verloren? Benötigst Du neue Halterungen für Deinen Play Gradient Lightstrip? Hier findest Du die erforderlichen Ersatzteile, um die Lebensdauer Deiner Philips Hue Produkte zu verlängern. 

Ersatzteil für mein Produkt suchen
Informationen zur Garantie erhalten

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

