Philips Hue Wandschaltermodul
Aktueller Preis ist CHF 45.00
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Hue
Bridge Pro
CHF 100.00
Für ein(e) Philips Hue Wandschaltermodul eine neue Bridge ist erforderlich
Über Philips Hue Wandschaltermodul
Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.
- Funktioniert mit allen Hue Lampen
- Philips Hue Bridge erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514318045
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit für Betrieb
- 0 % <H<80 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- 0 bis 35 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Klemme im Lieferumfang enthalten
- Ja
- ZigBee Light Link
- Nein
- Herzstück
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Wohnzimmer, Schlafzimmer
- Typ
- Sonstiges
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8719514318045
- Nettogewicht
- 0.03 kg
- Bruttogewicht
- 0.06 kg
- Höhe
- 17 cm
- Länge
- 5.8 cm
- Breite
- 9 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 929003017101
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 43 mm
- Gesamte Länge
- 10 mm
- Gesamte Breite
- 38 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Batterietyp
- CR2450
- IP-Code
- IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse
- Klasse III
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Kompatible Betriebssysteme
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Häufige Fragen
Was kann das Hue Wandschaltermodul?
Du kannst das Hue Wandschaltermodul je nach Deinen Bedürfnissen in verschiedene Betriebsmodi konfigurieren. Du kannst ihn zum Beispiel so einstellen, dass er je nach Tageszeit verschiedene Szenen auslöst, Deine Lieblingsszenen bei wiederholtem Drücken durchläuft, immer dieselbe Szene einschaltet, einige oder alle Lampen in Deiner Einrichtung ausschaltet oder sogar Automatisierungen startet und stoppt. Diese Konfiguration ist über die Hue App möglich.
Wie viele Hue Lampen kann ich mit dem Hue Wandschaltermodul steuern?
Ein Hue Wandschaltermodul kann bis zu zwei Zimmer, eine Zone oder sogar das gesamte smarte Lichtsystem steuern. Wie Du willst! Wenn Du nur eine Untergruppe von Lampen in einem Raum steuern möchtest, empfehlen wir Dir, zuerst eine Zone zu erstellen: So hast Du größtmögliche Flexibilität bei der Erstellung und Auswahl von Szenen für diese.
Wo kann ich das Hue Wandschaltermodul anbringen?
Das Hue Wandschaltermodul ist so konzipiert, dass es in die Unterputzdose hinter Deinem Wandschalter passt. Achte darauf, dass diese Orte sich in der Reichweite Deines Systems befinden
Wie kann ich mein Hue Wandschaltermodul auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
Du möchtest die Standardkonfiguration des Hue Wandschaltermoduls wiederherstellen oder unerwünschtes Verhalten beseitigen? Dann öffne das Editor-Fenster für das Gerät in der App und tippe auf die Schaltfläche zum Zurücksetzen. Das Problem besteht weiterhin? Dann entferne den Schalter aus der Hue App, setze das Gerät zurück, indem Du die Setup-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt hältst, und füge es dann erneut über die Hue App hinzu.
Kann ich das Hue Wandschaltermodul mit Automatisierungen verwenden?
Ja! Du kannst die Tasten am Wandschaltermodul als Lichtschalter oder für Automatisierungen konfigurieren. Wenn Du Automatisierungen auswählst, kannst Du alle Deine Automatisierungen starten und/oder stoppen, die manuell über die App aktiviert werden können. Starte zum Beispiel die Automatisierung „Anwesenheit simulieren“, wenn Du das Haus verlässt
Muss ich irgendwelche elektrischen Kabel anschließen, um das Hue Wandschaltermodul zu installieren?
Ja. Auch wenn das Hue Wandschaltermodul batteriebetrieben ist, musst Du bei der Installation die vorhandenen Kabel, die in Deine bisherigen Wandschalter führen, abklemmen und mit der mitgelieferten Klemme verbinden. Bitte informiere Dich über die örtlichen Vorschriften, wie Du dabei richtig und sicher vorgehst.
Wie kann ich mein Hue Wandschaltermodul zu meinem Hue System hinzufügen?
Gehe in der Hue App auf Einstellungen > Geräte und tippe auf das Plus-Zeichen (+), um ein Hue Wandschaltermodul hinzuzufügen
Welche Arten von mechanischen Schaltern sind mit dem Hue Wandschaltermodul kompatibel?
Du kannst das Hue Wandschaltermodul verbinden und zur Verwendung als Taster oder Kippschalter konfigurieren. Kippschalter sind Schalter, die bei Betätigung die Position wechseln und in dieser Position bleiben. Druckschalter sind Schalter, die nach dem Loslassen wieder in ihre vorherige Position zurückkehren. Außerdem unterstützt Dein Hue Wandschaltermodul Schalter mit einer oder zwei Tasten. Diese Einstellung kannst Du über die Hue App konfigurieren, wenn Du das Hue Wandschaltermodul hinzufügst
Was benötige ich, um mein Hue Wandschaltermodul einzurichten?
Damit Du Deine Hue Beleuchtung über das Hue Wandschaltermodul steuern kannst, benötigst Du eine Hue Bridge sowie die Hue App und mindestens eine (separat erhältliche) Hue Lampe. Außerdem benötigst Du für die Installation möglicherweise Werkzeug, da Du Deinen vorhandenen Wandschalter neu verdrahten und mit stromführenden Kabeln arbeiten musst.
Kann ich mit dem Hue Wandschaltermodul auch meine Außenbeleuchtung steuern?
Ja. In der Hue App kannst Du ein Hue Wandschaltermodul für die Steuerung Deiner Hue Außenleuchten einrichten. Sie sind jedoch für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt, also achte darauf, dass Du sie nur drinnen verwendest.
Kann ich meine Hue Lampen ohne Hue Bridge mit einem Hue Wandschaltermodul steuern?
Nein. Zum Steuern Deiner Hue Lampen mit einem Hue Wandschaltermodul ist eine Hue Bridge erforderlich.
Was macht die Funktion Smart On/Off?
Die Tasten Deines Hue Wandschaltermoduls unterstützen die Funktion Smart On/Off zum Ein- und Ausschalten von Lampen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird beim Drücken der Taste das Licht ausgeschaltet, wenn es vorher eingeschaltet war, oder es wird je nach Modus zur entsprechenden Szene gewechselt, wenn es vorher ausgeschaltet war.
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