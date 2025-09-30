Support
  • Funktioniert mit Philips Hue Lampen
  • Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
  • Erkenne deutlich jedes Detail
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Hue Secure kabelgebundene 2K Kamera

Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabelgebundenen Hue 2K Kamera in Schwarz. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

Farbe

Typ

Pack

Auflösung

Produkt-Highlights

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • For indoor and outdoor use
  • Wired for continuous power
Montage mit smarter Lampe, smartem Kontaktsensor, Lightstrip und Hue Türklingelkamera.

Sicherheit in Kombination mit Deinem Philips Hue System

Hue Secure Kameras funktionieren problemlos mit Deinen vorhandenen Philips Hue Lampen und Leuchten. Wenn eine Bewegung erkannt wird, kann sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch einschalten – für eine bessere Sicht und zur Abschreckung ungebetener Gäste. 

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingelkamera, den Smarten Gong und die Philips Hue Lampen.

Wissen, wer da ist, egal wo Du bist

Hue Secure Kameras erkennen Bewegungen und senden sofortige Benachrichtigungen direkt an Dein Telefon. Zudem kannst Du Kontakt- und Bewegungssensoren so einstellen, dass sie einen Lichtalarm auslösen und das Geschehen um Dein Zuhause herum überwachen.

Ein Mann erhält über die Hue App auf seinem Smartphone eine Benachrichtigung über eine Bewegungserkennung.

Eine App, volle Kontrolle

Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein gesamtes Hue System. Verwalte Philips Hue Lampen und Leuchten, Kameras, Sensoren, Benachrichtigungen und Alarme über eine App auf Deinem Smartphone.

Ein Bild von einer 2K-Kamera zeigt eine Frau, die über eine Terrasse geht.

Scharfes Video, Tag und Nacht

Sichere Dein Zuhause mit gestochen scharfen 2K- oder 1080p HD-Videos und Infrarot-Nachtlicht. Ob drinnen oder draußen, mit dem flexiblen Kameradesign kannst Du alles genau dort überwachen, wo Du es brauchst.

Ein Mann überwacht über die Hue App auf seinem Smartphone eine Live-Ansicht seines Außenbereichs.

24 Stunden Videoverlauf kostenlos

Greife kostenlos auf die letzten 24 Stunden Videoaufnahmen für Deine Hue Secure Kameras und die Türklingelkamera zu, so dass Du auch ohne Abonnement jedes kürzliche Ereignis ganz einfach anschauen kannst.

Ein Mann sitzt an seinem Laptop und überwacht seine Haustür per 2K-Kamera.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home. 

Eine 2K-Kamera nimmt zwei Personen auf, die auf einem Sofa im Wohnzimmer sitzen

Deine Privatsphäre hat für uns Priorität

Videoaufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und ausnahmslos nur für Dich zugänglich.

Abo suchen

Für die Nutzung einiger Hue Secure Kamerafunktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.

Fragen und Antworten

Wie kann ich Hue Secure kostenlos testen und wann beginnt die Testphase?

Wann beginnt meine Hue Secure Kamera mit der Aufnahme von Videoclips?

Wie lange hält der Akku der Hue Kamera?

Wie groß ist der Blickwinkel einer Hue Secure Kamera?

Verfügt die Hue Secure Kamera über eine eingebaute Sirene?

Unterstützt die Hue Secure Kamera eine Zwei-Wege-Sprechfunktion?

Ist der Akku der batteriebetriebenen Hue Secure Kamera austauschbar?

Kann ich den Standfuß für die kabelgebundene und akkubetriebene Hue Secure Kamera verwenden?

Du kannst Deine Frage nicht finden?

Werden meine Schnappschüsse von einer 2K-Kamera in 2K sein?

Kann ich zwischen der 2K- und 1080p-Auflösung wechseln?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

Zusammenstellung von Philips Hue Produkten auf weißem Hintergrund: Standardlampe, GU10-Lampe, Dimmschalter, Hue Bridge und Smart Button.

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

