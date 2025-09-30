Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabelgebundenen Hue 2K Kamera in Schwarz. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.