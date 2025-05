Platziere eine kabelgebundene Hue Secure Kamera auf jeder ebenen Fläche in Deinem Zuhause. Das Gewicht verleiht ihm Stabilität und durch das versteckte Stromkabel und seine Gestaltung in Form und Funktion fügt er sich nahtlos in jede Einrichtung ein. Nur für kabelgebundene Hue Secure Kameras.