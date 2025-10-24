A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)
Bringe mit diesen beiden smarten E27 LED-Lampen für weiches Weißlicht smarte Beleuchtung in Dein Zuhause. Diese für die meisten Leuchten geeigneten Lampen ermöglichen ein sofortiges, kabelloses Dimmen.
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110