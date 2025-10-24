Sale
A60 - Smarte Lampe E27 - 800
Mit dieser smarten E27 LED-Lampe erhältst Du ein weiches Weißlicht und sofortiges Dimmen. Diese für die meisten Standardleuchten geeignete Lampe schafft eine smarte Beleuchtung überall in Deinem Zuhause.
Aktueller Preis ist CHF 13.97, ursprünglicher Preis ist CHF 19.95
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 806 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110