Bringe mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, die 40 % weniger Strom verbraucht und mit dem vollen Spektrum an Weißlicht ausgestattet ist – frei einstellbar, um zwischen gemütlichem Kerzenschein bis hin zu belebendem kühlem weißen Licht zu wechseln. Passe Dein Licht mit ultra-niedrigem Dimmen noch weiter an, von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 %.