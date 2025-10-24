Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Adore Badezimmer Deckenspot

Adore Badezimmer Deckenspot

Bringe den Philips Hue White Ambiance Adore Deckenspot in Deinem Badezimmer an und genieße perfekte Lichtszenen zum Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Verwende den Dimmschalter und schaffe problemlos das richtige Ambiente für jeden Moment.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • GU10
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay