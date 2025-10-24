Adore Badezimmer-Einbauspot
Mit diesem silberfarben Philips Hue White Ambiance Badezimmer-Einbauspot mit integrierten Lichtszenen erstrahlt Dein Badezimmer in einem warmen bis kühlen weißen Licht. Steuere die Leuchte sofort per Bluetooth oder mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Chrom
Material
Synthetik