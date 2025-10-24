Adore Badezimmer Spiegelleuchte
Mit der Philips Hue White Ambiance Adore Spiegelleuchte kannst Du einen wunderschönen Lichteffekt ohne unerwünschte Schatten genießen. Mit dem Dimmschalter kannst Du problemlos die richtigen Lichtverhältnisse zum Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen einstellen.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall