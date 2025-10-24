Mit einer Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Adore kannst du zwei Lichtpunkte setzen, um Dein Zimmer optimal zu beleuchten. Die integrierten Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.