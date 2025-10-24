Mit diesem Philips Hue White Ambiance Spot Adore kannst Du drei Lichtpunkte setzen, um Dein Zimmer zu beleuchten. Die integrierten Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.