Adore Spiegelleuchte silber + Dimmschalter
Die Hue Adore Wandleuchte in Chrom wurde speziell für das Badezimmer entwickelt. Sie erzeugt ein warmweißes bis kaltweißes Licht für jeden Moment des Tages. Nutze das helle, weiße Licht, um Dich morgens fertig zu machen, oder dimme es am Abend, um nach einem langen Tag in der Badewanne zu entspannen.
Aktueller Preis ist CHF 237.50
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Chrom
Material
Synthetik