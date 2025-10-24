Die Hue Adore Wandleuchte in Chrom wurde speziell für das Badezimmer entwickelt. Sie erzeugt ein warmweißes bis kaltweißes Licht für jeden Moment des Tages. Nutze das helle, weiße Licht, um Dich morgens fertig zu machen, oder dimme es am Abend, um nach einem langen Tag in der Badewanne zu entspannen.