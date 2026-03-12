Adore Spiegelleuchte weiß + Dimmschalter
Aktueller Preis ist CHF 200.00
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Über Adore Spiegelleuchte weiß + Dimmschalter
Die Philips Hue White Ambiance Wandleuchte Adore verbindet klassisches Design mit moderner Funktionalität. Lichtszenen erleichtern Dir das Lesen, Entspannen, Auftanken und Konzentrieren. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder der Bluetooth App. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514340954
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Metall
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Dimmbar mit Hue App und Schalter
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbtemperatur
- 2200-6500 K
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Badezimmer
- Stil
- Modern
- Typ
- Wandleuchten
- EyeComfort
- Ja
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8719514340954
- Nettogewicht
- 0.65 kg
- Bruttogewicht
- 0.95 kg
- Höhe
- 87 mm
- Länge
- 480 mm
- Breite
- 162 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929003056601
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0.590 kg
- Gesamte Höhe
- 43 mm
- Gesamte Länge
- 424 mm
- Gesamte Breite
- 116 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 990
- Lichtfarbe
- Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom
- 50–60 Hz
- Batterietyp
- CR2032
- Leuchte dimmbar
- Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- 20 W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe
- 13
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse II
- Lichtleistung von 2.700 K
- 920
- Anzahl Lichtquellen
- 1
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Dismantle Instructions