Buckram Dreierspot
Die Philips Hue White Ambiance Buckram Spots kombinieren einen kabellosen Dimmschalter mit einer White Ambiance GU10-LED-Lampe, sodass Du ideales Licht zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren und Energietanken erhälst. Das natürliche weiße Licht passt sich optimal Deinem Alltag an.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Inklusive Dimmschalter
- GU10
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall