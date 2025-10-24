Buckram Einzelspot weiß Erweiterung
Mit einem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Weiß erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle den Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet. Steuere den Spot sofort per Bluetooth oder schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist CHF 75.00
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall