Buratto Einzelspot silber + Dimmschalter
Die Philips Hue White Ambiance Buratto Spots kombinieren einen kabellosen Dimmschalter mit einer White Ambiance GU10-LED-Lampe, sodass Du ideales Licht zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren und Energietanken erhälst. Das natürliche weiße Licht passt sich optimal Deinem Alltag an.
Aktueller Preis ist CHF 52.00, ursprünglicher Preis ist CHF 87.00
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Inklusive Dimmschalter
- GU10
- Aluminium
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Metall